Уничтожил группу диверсантов: подвиг рядового Плюснина

Стало известно о новых подвигах российских военных в зоне СВО. Рядовой Станислав Кладов, действуя в составе расчёта самоходного артиллерийского миномёта, вёл огонь по опорному пункту украинских боевиков и, обнаружив вражеский FPV-дрон, уничтожил его из стрелкового оружия.

Беспилотник сдетонировал в воздухе, не причинив вреда нашим военнослужащим. Оперативно сменив огневую позицию, миномётный расчёт продолжил выполнять поставленные задачи. Опорный пункт ВСУ был уничтожен, сообщает "ТВ Центр".

Гвардии рядовой Андрей Плюснин, продвигаясь по заданному маршруту в составе колонны, обнаружил диверсионную группу украинских боевиков. Наши военнослужащие вступили в бой, в ходе которого Андрей скрытно обошёл противника с фланга и прицельным огнём уничтожил пулемётный расчёт. Враг понёс большие потери и был вынужден отступить.