Путин встретил Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе

Православные христиане отмечают сегодня светлый праздник Рождества Христова. Ночью по всей стране прошли торжественные службы.

Владимир Путин встретил Рождество вместе с участниками спецоперации и волонтёрами, их семьями. Президент посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

На службе в церкви были и другие участники встречи Путина с семьями, а также слушатели Военной академии Генштаба.

После этого глава государства прибыл в храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством. Путин также попросил патриарха освятить нательные кресты и иконки для командующих группировками войск в зоне спецоперации.