Рождество в Севастополе: светлый праздник на святой земле

В Севастополе в Рождество прихожан принял обновлённый Свято-Владимирский храм. Тысячи верующих ежегодно приезжают в Севастополь, чтобы встретить светлый праздник на святой земле. Ведь именно отсюда пришло учение о Христе для русского мира.

Здесь проповедовали ученики Иисуса – Андрей Первозванный и апостол от семидесяти – Климент I, работали над славянской азбукой братья Кирилл и Мефодий и, конечно, принял крещение князь Владимир. И именно в Херсонесе находилась купель, из которой, как говорится, вышло русское православие.

Рождество – символ чистоты и обновления. И Херсонес прямо сейчас переживает такой период. В прошлом году здесь открыли новый музейно-храмовый комплекс, спустя сто лет возродили мужской монастырь и отреставрировали Владимирский собор.

И без того торжественное убранство храма теперь усиливает мозаика, созданная мастерами из сотни миллионов кусочков смальты. Они покрывают стены и своды и словно Вифлеемская звезда озаряют своим светом верующих, которых в эту ночь было не сосчитать.

Об истории напомнили и в Москве. Во время главной праздничной службы в храме Христа Спасителя патриарх Московский и Всея Руси Кирилл говорил о великих силах, что помогают православным – о надежде и добре. А ещё молился о мире.

Рождество - праздник веры, надежды и любви. Тысячи людей в эту ночь славят Спасителя и просят о самом сокровенном. Праздник объединил миллионы верующих по всей стране – от Мурманска до Сочи, от Калининграда до Владивостока, где в прошлом году завершилось строительство Спасо-Преображенского собора – он стал самым большим в Приморье.

Этой ночью Рождество отметили прихожане Русской, Сербской, Иерусалимской, Грузинской и Польской православных церквей, старообрядцы и послушники Афонского монастыря. Позади 40-дневный пост, впереди святки – период между рождением Иисуса и его крещением, время для встречи с близкими и для добрых дел.