Три месяца на крючке у мошенников: московская пенсионерка лишилась 18 миллионов

Аферисты за три месяца похитили у московской пенсионерки почти 18 миллионов рублей, сообщает столичная прокуратура. Всё началось со стандартного приёма: 75-летней женщине позвонил аферист и представился сотрудником банка.

Пенсионерка поверила его утверждениям о том, что на её имя пытаются оформить кредит, и передала все средства, находящиеся у неё дома, курьеру. На этом злоумышленники не остановились: они убедили доверчивую женщину в том, что кто-то оформляет сделку купли-продажи её квартиры. Для спасения жилья пенсионерка продала недвижимость и передала деньги преступникам.

После этого мошенники убедили москвичку взять в долг ещё 800 тысяч рублей и передать их курьеру, сообщив, что это последний этап операции по поимке преступников. В итоге ущерб, причинённый женщине, составил 17,9 миллиона рулей.