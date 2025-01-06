Конгресс утвердил победу Трампа на выборах президента США

Дональд Трамп официально объявлен Конгрессом США победителем 60-х выборов президента, сообщает РИА Новости. Победу Трампа на заседании законодателей объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис. Она, как действующий вице-президент является главой Сената, верхней палаты Конгресса.

Таким образом, все юридические процедуры, необходимые для признания Трампа избранным президентом США, соблюдены.

По итогам выборов 5 ноября Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270. После инаугурации, намеченной на 20 января, он станет 47-м президентом США.

Трамп уже был главой Белого дома. Он занимал эту должность в 2017-21 годах.