Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

Президент отметил, что этот праздник дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки.

"В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", — говорится в поздравлении президента РФ.

Путин пожелал всем празднующим Рождество Христово здоровья и благополучия.



В этом году президент РФ встречает Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.