Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством. Мэр назвал его одним из самых почитаемых христианских праздников, который наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади - великим колокольным звоном, а сердца православных верующих - красотой и любовью.

Душевную атмосферу в нашем любимом городе помогают создавать "Путешествие в Рождество" и другие фестивали проекта "Зима в Москве". Красочные и уютные площадки — адреса ярких впечатлений и добрых дел.

Мэр пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Ранее стало известно, что президент встретил Рождество вместе с участниками спецоперации и волонтёрами. Владимир Путин в рождественскую ночь посетил две церкви - храм Георгия Победоносца на Поклонной горе и храм Христа Спасителя.

Глава государства поздравил патриарха Кирилла с Рождеством и попросил его освятить нательные кресты и иконки для командующих группировками войск в зоне спецоперации.