Землетрясение в Тибете: десятки погибших

В Тибете в ночь на 7 января произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. На 9:00 мск известно о 53 погибших и более 60 раненых.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся три посёлка и 27 деревень, где проживают около семи тысяч человек. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 повторных толчков, сообщают местные СМИ.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить усилия для минимизации жертв землетрясения. По его приказу в районы, пострадавшие от подземных толчков, направлены усиленные поисково-спасательные подразделения.

Также известно, что после землетрясения в Тибете власти Китая временно приостановили доступ к Эвересту для туристов. Это сделано в целях безопасности.