Растёт число жертв землетрясения в Тибете

Число погибших в результате землетрясения в Тибете достигло 95 человек, 130 получили травмы разной степени тяжести, сообщает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 53 погибших.

В ночь на 7 января в Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Его очаг находился на глубине 10 километров. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание направить в пострадавшие от землетрясения регионы дополнительные поисково-спасательные подразделения. Также власти Китая временно приостановили доступ к Эвересту для туристов.