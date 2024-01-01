Москвичи пожертвовали почти 400 миллионов рублей на благотворительность в 2024 году

Более 374 миллионов рублей пожертвовали москвичи на благотворительность в прошлом году. Об этом рассказал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что жители столицы активно помогают детям, пожилым людям, многодетным семьям, участникам спецоперации и бездомным животным.

На деньги неравнодушных москвичей организовали летний инклюзивный лагерь для игроков детских команд по адаптивному хоккею со всей России. Ещё на благотворительные деньги организовали сопровождение для детей с аутизмом.