Путин позвонил девочке из Горловки, чью мечту он исполнил

Владимир Путин созвонился с 15-летней Ариной Порхал из Горловки в ДНР. Её шарик президент снял с "Ёлки желаний", сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Девочка мечтала о поездке в Санкт-Петербург. Её желание исполнил президент: два дня назад Арина с семьёй приехала в Северную столицу.

В телефонном разговоре с Путиным она рассказала, что уже побывала на "Щелкунчике" в Мариинском театре, посетила ледовое шоу, Русский музей, съездила в Царское Село.

Президент посоветовал Арине обязательно сходить в Эрмитаж. Такая экскурсия будет для неё организована, пообещал Песков.