Патриарх Кирилл обратился к россиянам по случаю Рождества

С праздником Рождества поздравил православных патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что судьбоносное для всего человечества событие - рождение Христа - произошло более двух тысяч лет назад, но его значимость остается неизменной.

И сегодня каждому человеку следует стремиться жить в любви, радости, милосердии и соблюдать другие добродетели.

Будем делать всё возможное, чтобы нам оставаться христианами не только по имени, но и по образу жизни: по отношению к родным, близким, соработникам, сослуживцам; к каждому человеку, нуждающемуся в нашей помощи и нашем участии, сочувствии и поддержке. Любовь особенно нужна там, где люди испытывают страдания. А таковых, увы, сегодня немало, особенно на полях сражений и на прифронтовых территориях. Благословенны дела тех, кто помогает пострадавшим от боевых действий, кто несёт добровольческое и гуманитарное служение.

Президент Владимир Путин встретил Рождество вместе с участниками спецоперации и волонтёрами в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Затем глава государства прибыл в храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла с Рождеством.