Освободить британцев от тиранического правительства Кира Стармера. С таким призывом в соцсети выступил американский предприниматель Илон Маск. Инициатива ближайшего соратника избранного президента США мгновенно набрала огромную поддержку среди пользователей во всем мире и особенно в самой Британии.

Хотели, как лучше, а вышел скандал. Правящая партия Великобритании на своём официальном аккаунте в соцсетях выложила ролик, в котором лейбористы с помощью образов животных хотели прорекламировать свои реформы.

Зрители и пресса увидели в этом попытку низвергнуть британских подданных до уровня животных. Но ещё больше возмутил аудиоряд. Это оказалось произведение на португальском языке с неприличным текстом. Ролик быстро удалили, свалив неловкие моменты на промахи искусственного интеллекта. Но издание Telegraph слова песни процитировало даже в своем заголовке: там призывы к мужчинам накачивать девочек наркотиками.

Скандал с видеороликом прозвучал дуэтом с другой крайне неприятной историей. Премьера Стармера обвиняют в самом страшном массовом преступлении в истории. Якобы власти, и он в том числе, когда возглавлял королевскую прокуратуру, десятилетиями скрывали многочисленные изнасилования и подсаживание на наркотики британских детей пакистанскими мигрантами. Всё ради того, чтобы не провоцировать расовый бунт и не терять мусульманских избирателей. Оппозиция и общественность требуют расследования, а жертвы рассказывают шокирующие подробности.

Илон Маск объявил премьеру Стармеру публичную медиавойну. Предлагает, чтобы Вашингтон помог британцам освободиться от тирании правительства. Сэра Кира миллиардер назвал злом, призвал уйти в отставку и даже собрал 600 тысяч подписей "за".

Официальный Лондон бросился жаловаться союзникам Трампа, чтобы тот пересмотрел свои отношения с дерзким предпринимателем. Но избранный президент США, кажется, только рад будет записать на свой счёт свержение очередного премьера. Так, Трамп похвастался, что глава канадского кабмина Джастин Трюдо объявил об отставке только благодаря ему.

Великой в составе США он обещает сделать не только Канаду, но и Гренландию. На фоне поползновений Трампа купить чужую территорию, официальный Копенгаген изменил национальный герб. Вместо двух корон на нём теперь островные символы - изображения белого медведя и барана. Похоже, в Датском королевстве настолько всё неладно, что они думают таким наивным способом умерить аппетиты возомнившего себя собирателем американских земель Дональда. А тот уже направил на остров сына. Видимо, приглядеться и прицениться.