Российские военные завершают разгром сил противника в Дзержинске. Неонацисты несут большие потери и вынуждены отступать к северным районам города.

Один из самых горячих участков - на западе от освобождённого Курахова. Наши артиллеристы наносят мощные удары по технике ВСУ, не позволяют киевским радикалам перегруппироваться.

Кроме того, в сети появились кадры водружения российского триколора в посёлке Шевченко. Оставшихся боевиков ищут и ликвидируют.

На красноармейском участке подбит очередной танк "Леопард". Немецкая машина застряла в окопе, где её и настиг российский ударный беспилотник, сообщает "ТВ Центр".