Путин направил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Тибете

Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину в связи с разрушительным землетрясением в Тибете. Президент отметил, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия.

В ночь на 7 января в Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Погибли 95 человек, более ста получили травмы.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание направить в пострадавшие от землетрясения районы усиленные подразделения спасателей. Также власти Китая временно приостановили доступ туристов к Эвересту.