"Зима в Москве": куда пойти в Москве 7 января

Москвичей пригласили на фестиваль "Путешествие в Рождество". В городе действуют множество площадок. В этом году фестиваль стал частью масштабного проекта "Зима в Москве".

В самом центре столицы, на Манежной площади вечером уличный театр Happy People покажет сказку "Мастерская игрушек". А в уютном шале анимации "Тёплые традиции", находящемся между Манежной площадью и площадью Революции, днём пройдёт программа "Волшебное предсказание".

Мастерская Деда Мороза приглашает всех желающих создать семейную картину в технике пуантилизма. Занятия пройдут на Святоозёрской улице. А в Кузьминках на площади Славы - кулинарные мастер-классы, посвящённые салату "Столичный".

Ещё одно кулинарное приключение состоится на Профсоюзной улице. Там всех угостят ватрушками с творогом. А любителей тех самых московских плюшек с маком ждут на Ореховом бульваре.