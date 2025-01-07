Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

В возрасте 96 лет умер Жан-Мари Ле Пен - французский политический и партийный деятель, лидер Национального фронта в 1972-2011 годах, сообщает РИА Новости.

Политикой он начал заниматься в университете, где в 1953 году организовал группу студентов-добровольцев для помощи населению Нидерландов, пострадавшему от масштабного наводнения. В 1956 году Ле Пен стал самым молодым членом парламента.

Со дня основания Ле Пен возглавлял Национальный фронт, три раза участвовал в президентских выборах. Боролся за уменьшение иммиграции и прекращение евроинтеграции Франции. Придерживался националистических взглядов.

Его дочь Марин Ле Пен является действующим руководителем Национального фронта.