Мошенники стали использовать телеприставки для обмана пенсионеров

Мошенники выходят на новый уровень. Россиян предупредили о необычной схеме обмана с настройкой телеприставок.

Эта схема набирает популярность у аферистов, рассказал RT глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, основной способ аферы заключается в том, что под видом специалистов по ремонту или настройке оборудования мошенники приходят к пенсионерам, у которых сломалась техника. Озвучив вначале одну сумму за услуги, они по факту работы требуют гораздо большую оплату.

Есть ещё более сложный ход. Аферисты подсовывают ничего не подозревающим гражданам заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Эта преступная схема с якобы официальными бумагами создаёт у жертвы иллюзию легальности происходящего.