Уничтожил укрепления противника: подвиг ефрейтора Соловьёва

Ефрейтор Илья Соловьёв, действуя в составе расчёта гаубицы "Мста-Б", оказывал артиллерийскую поддержку нашим военнослужащим во время штурма вражеского опорного пункта. Оперативно взаимодействуя с подразделениями воздушной разведки Илья уничтожил укрепления и большую часть живой силы противника. Боевики были вынуждены отступить. Наши мотострелки закрепились на новых рубежах.

Ефрейтор Булат Будаев в составе автомобильной колонны доставлял боеприпасы и продукты питания российским военнослужащим, которые вели ожесточённые бои с превосходящими силами украинских неонацистов. Попав под плотный обстрел Булат мгновенно сориентировался, смог вывести автомобиль из-под удара противника и своевременно доставил груз наступающим российским подразделениям, сообщает "ТВ Центр".