Российские штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии уверенно продвигаются вглубь обороны противника сразу на нескольких направлениях. За прошедшие сутки ВСУ потеряли более тысячи шестисот военнослужащих, нанесено поражение инфраструктуре неонацистов в 164 районах.

Сокрушительные удары по неприятелю наносят наши бойцы в Курской области. На улицах населённых пунктов Бердин и Большое Солдатское - тела погибших украинских солдат. Их огромное количество. Сообщается, что и в плен попали несколько десятков военнослужащих.

По словам пленных, примерно две недели назад они все были прикомандированы к 82-й бригаде ВСУ. О целях и задачах им якобы не рассказывали. До половины солдат, которых бросили в атаку, так называемый спецконтингент: бывшие заключённые и насильно мобилизованные. Они должны были удерживать позиции за счёт не умения, а исключительно своего количества.

Наши бойцы рассказывают, что колонна украинской бронетехники была замечена с воздуха. Шла под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы. Однако против дронов, управляемых по оптоволокну они бессильны. В итоге, даже та техника, что смогла дойти до Бердина, обратно уже не вернулась.

Проступает информация, что пока ВСУ пытались прорваться от Суджи на северо-восток на Бердин, наши подразделения с юго-востока вошли в Махновку и уже освободили этот населённый пункт. До самой Суджи Российской армии осталось чуть более километра. Этот город - логистический и командный центр украинских боевиков на территории Курской области.