Сроки изменились: Трамп обещает остановить конфликт на Украине за полгода

Дональд Трамп надеется остановить украинский конфликт за полгода. "Надеюсь, что за шесть месяцев удастся", - заявил избранный президент США. Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал разобраться с конфликтом на Украине за 24 часа.

Он также с пониманием отнёсся к позиции России о недопустимости вступления Украины в НАТО. Трамп в очередной раз обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она допустила множество ошибок в переговорах о возможном вступлении Украины в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.

Ещё политик заявил, что он знает о готовности Владимира Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом, то есть до 20 января.

Сутки назад Дональд Трамп был официально объявлен Конгрессом США победителем 60-х выборов президента. Менее чем за две недели до вступления его в должность все юридические процедуры соблюдены.

По итогам выборов 5 ноября Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270. После инаугурации, намеченной на 20 января, он станет 47-м президентом США. Трамп уже был главой Белого дома. Он занимал эту должность в 2017-21 годах.