Президент Азербайджана назвал Армению источником опасности в регионе.

По словам Алиева, в Ереване должны понять, что Азербайджан не представляет для Армении угрозы. Он призвал Францию и другие страны-поставщики оружия разорвать свои контракты и "немедленно остановить вооружение".

"Мы хотим мира и сотрудничества на Южном Кавказе, и пусть они не мешают нам. [Армения] не должна действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном.", — заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.