Из-за масштабного лесного пожара в США эвакуируют 27 тысяч жителей Лос-Анджелеса. Об этом в среду, 8 января, сообщает CNN.

Огонь охватил престижный район Пасифик-Палисейдс, где живут американские знаменитости. Сейчас пожар распространился на более чем 500 гектаров земли, проходя около трёх футбольных полей в минуту из-за сильного ветра.

Для более 30 тысяч жителей объявлена обязательная эвакуация. На дорогах образовались пробки. Люди бросают свои авто на дорогах и спасаются из пожароопасной зоны пешком.