Тысячи туристов приехали в Кронштадт на Рождество

По-военному строгая центральная площадь Кронштадта на несколько дней превратилась в сказочную. Величественный фасад Никольского Морского собора кажется ещё более грандиозным в лучах проекционной подсветки.

Редкий случай, когда в маппинг-искусстве используют не только исторические или фантазийные мотивы, но и сюжеты на религиозную тему. Над ними светодизайнеры работали вместе с художниками, которые специализируются на православной живописи, и выпускниками духовной семинарии. Получилась настоящая рождественская сказка.

Кронштадт со дня основания считается морскими воротами России, здесь находится база Балтийского флота, отсюда уходили в экспедиции первооткрыватели, и здесь построили первый российский ледокол. На центральной городской площади в 18 веке хранили корабельные якоря, поэтому она называется Якорной. Зимний новогодний городок, который устроили здесь в эти праздники, инсталляциями напоминает об этом.

Световые шоу на берегу Финского залива проводили каждый день, по вечерам, все новогодние праздники. Полюбоваться их красотой приехали десятки тысяч россиян со всей страны. Огромные пробки на улицах маленького города, конечно, доставили неудобства местным жителям, но те постарались отнестись с пониманием. Ведь гости, впечатлившись красотой старинного Кронштадта в Новый год, обязательно захотят вернуться.