Калифорнию охватили лесные пожары

В американской Калифорнии из-за разрушительного лесного пожара - массово эвакуируют жителей. Свои дома покидают десятки тысяч человек.

На штат обрушился ураган "Санта-Моника", порывы ветра достигают 160-ти километров в час. Из-за засухи деревья вспыхивают, как спички, горят дома. Под угрозой находятся порядка 13 тысяч зданий.

Густой дым окутал окрестности, многие в панике бросали автомобили прямо посреди дороги и бежали в безопасные места. Пожарным пока не удаётся сдержать пламя, площадь возгораний превысила пять квадратных километров.

Синоптики предупреждают, худшее ещё возможно впереди - непогода продлится несколько дней, сообщает "ТВ Центр".