В конфликте на Украине виноват Джо Байден, а на урегулирование ситуации Вашингтону потребуется полгода. Об этом на пресс-конференции заявил избранный президент США Дональд Трамп. Кроме украинского вопроса, он вновь говорил о намерении присоединить к США Гренландию и Канаду, взять под контроль Панамский канал. А после общения с журналистами опубликовал в соцсети карту США с северным соседом в составе своей страны.

24 часа превратились в полгода. Трамп ещё даже не вступил в должность, а уже сдал назад со своими предвыборными обещаниями. А ведь каким великим миротворцем позиционировал себя во время президентской гонки. Вещал, что суток ему будет достаточно, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. Пока хотя бы не забыл об одной из причин спецоперации - угрозе вступления осколка советской республики в НАТО.

При этом Трамп не сильно возражает против обеспечения боевиков Зеленского техникой и снарядами. Уже завтра на очередной сходке на авиабазе Рамштайн в Германии министр обороны США при администрации Байдена должен объявить о пакете военной помощи нацистскому режиму на несколько миллиардов долларов. Причём, пару миллиардов на те же цели, как сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", оставят в загашнике для Трампа. Если тот решит, что мир может подождать, пока американский ВПК зарабатывает на войне.

Некоторые страны НАТО теперь нуждаются в защите намного больше, чем далёкая от них Украина, на которую они спускают деньги своих налогоплательщиков. Дания вяло отбивается от попыток Дональда Трампа прибрать к рукам Гренландию. Говорит, что остров не подлежит продаже. Канадский премьер чуть более резок чем датские коллеги. "Чёрта с два Канада станет частью США", - дерзко написал Джастин Трюдо в соцсетях. Но его смелость вполне объяснима. Он без пяти минут уже бывший глава правительства.