Россияне не пострадали во время землетрясения в Тибете

Число жертв землетрясения в китайском Тибете увеличилось до 126 человек, раненых - почти двести. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десяти километров. За мощными толчками магнитудой 6,8 последовали сотни афтершоков.

В радиусе 20-ти километров от эпицентра проживают порядка семи тысяч человек. Сейчас на месте ЧП продолжаются работы, спасателям помогают военные. Для пострадавших разворачивают палаточные лагеря. По предварительным данным, повреждены свыше трёх тысяч строений.

Российские дипломаты сообщают, что сведений о пострадавших россиянах не поступало. Телеграмму с соболезнованиями лидеру КНР Си Цзиньпину направил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".