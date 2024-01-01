Собянин рассказал о приёме заявок на пятый поток "Академии инноваторов"

28 января завершится приём заявок на пятый поток "Академии инноваторов". Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в минувшем году Академия вышла на международный уровень: в ней принимают участие представители дружественных стран. Среди участников – много студентов, самыми популярными направлениями являются высокотехнологичная медицина, инновации в промышленности и информационные технологии.

Всего в 2024 году к экосистеме подключились более 25 тысяч технологических предпринимателей. Они смогли запустить 4 200 инновационных проектов, создать 750 новых стартапов и привлечь инвестиций на сумму в 310 миллионов рублей.