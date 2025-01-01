Сергей Собянин рассказал о планах развития московского здравоохранения

В этом году в Москве откроется шестой по счёту флагманский центр, он расположится в больнице имени Буянова. Об этом в своём блоге рассказал Сергей Собянин.

Также в наступившем году будут завершены работы по строительству десяти объектов здравоохранения. В частности, откроется новый ĸомплеĸс детсĸой больницы Святого Владимира, заработает онкологический лечебно-диагностический комплекс городской больницы № 62 в Сколково.

Кроме того, в 2025 году стартует строительство лечебного комплекса НИИ имени Склифосовского, детского стационара в Филёвском Парке. На карте Москвы появятся ещё четыре поликлиники, откроется более десяти центров женского здоровья.