Российские военные расширили плацдарм на купянском направлении, выбив неонацистов с позиций у реки Оскол. Поступают сообщения, что под контроль наших десантников перешли несколько посёлков. На красноармейском участке идут штурмы у трассы на Константиновку. ВСУ лишились возможности перебрасывать резервы.

Также наши войска продвигаются в курском приграничье. Уничтожены колонны с бронетехникой, многих боевиков взяли в плен. Проступает информация, что пока ВСУ пытались прорваться от Суджи на северо-восток на Бердин, наши подразделения с юго-востока вошли в Махновку и уже освободили этот населённый пункт. До самой Суджи российской армии осталось чуть более километра.

Всего два дня назад было официально заявлено об освобождении Курахова, а бои уже ведутся западней этого города. Идёт выравнивание линии фронта вплоть до Красноармейска, возле которого российские флаги подняты над населённым пунктов Шевченко.

Стало известно, каким образом киевское командование восполняет потери на фронте. Сотрудник ТЦК с взведённым пистолетом в руке избил мобилизованного, который отказался покидать распределительный центр и уезжать на фронт.