В Гренландии и Канаде напряглись после опасных заявлений Трампа

Дональд Трамп продолжает эпатировать западный истеблишмент размышлениями о том, как он собирается сделать Америку снова великой. На канадских телешоу уже во всю оттаптываются на покинувшем свой пост премьере Джастине Трюдо, которого Дональд Трамп кормит бургером, как домашнего питомца. Цена американского перекуса ни много ни мало – вся Канада, которую Трамп уже почти присвоил себе в качестве 51-го штата.

В планах у республиканца вернуть Панамскому каналу название Американский и прикупить Гренландию, куда уже отправился на разведку сын Трампа в компании друзей и журналистов. Гренландия может тать американским форпостом в Арктике. Трамп на пресс-конференции буквально ушёл от ответа на вопрос о том, может ли он исключить применение силы для захвата стратегически важной Гренландии.

Дания пока держит оборону, пытаясь перевести заявления Трампа в коммерческий диалог, заявляя, что США – её союзник, но продавать ему Гренландию не намерена.

Европа хранит гробовое молчание. Ни Евросоюз, ни Еврокомиссия не проронили ни слова насчёт всей этой ситуации. Молчат и европейские лидеры. Турбулентность, которая сейчас возникла в Старом Свете, американские политики стараются всячески обходить.

Вот и евротур спецпосланника США по Украине Келлога состоится уже после инаугурации Трампа. К этому моменту должно много измениться в руководстве сразу нескольких европейских стран, что непременно скажется, как на отношениях с Вашингтоном, так и с Киевом.