В Венесуэле задержаны готовившие теракт украинцы

Семь иностранных наёмников, которые готовили теракты, задержаны в Венесуэле. Об этом сегодня заявил президент страны Николас Мадуро на встрече с участниками народного ополчения, сообщает "ТВ Центр".

Глава государства уточнил, что среди подозреваемых есть трое украинцев, а также американцы и колумбийцы. Все они - диверсанты высшего класса. За последние месяцы в Венесуэле поймали уже более ста наёмников из 25-ти стран. В связи с этим лидер страны призвал военных к максимальной бдительности.

Через два дня состоится инаугурация Мадуро. Прошлым летом его переизбрали на третий срок. Оппозиция не признала результаты выборов. США и их союзники назвали их сфальсифицированными. Вашингтон объявил избранным президентом противника Мадуро Эдмундо Гонсалеса.

На этой неделе уходящая американская администрация, по сообщениям СМИ, может ввести новые санкции против Каракаса.