Мэр Москвы: В районе Коммунарка откроется новое пожарное депо

В районе Коммунарка построили ещё одно пожарное депо. Оно рассчитано на шесть машин и свыше 140 человек персонала. Там есть всё необходимое для обслуживания спецтехники, проведения тренировок и качественного отдыха сотрудников. Это уже 16-е депо на территории Новой Москвы. Рост числа пожарно-спасательных подразделений позволил существенно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.

Новое пожарное депо в поселении Московский возвели за два года. С одной стороны - лес, с другой - современные микрорайоны, которые теперь под защитой. Главное требование: спасатели должны успеть доехать к месту вызова за 10 минут. Здесь уже все готово для оперативной работы пожарных бригад, о завершении строительства сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здесь - все необходимое для работы и отдыха. Тренажёрный и актовый залы, учебные классы, кухня-столовая, несколько комнат отдыха, душевые и просторные раздевалки, кабинет фельдшера с процедурной, современная диспетчерская. В гараже на шесть пожарных машин предусмотрена и специальная автомойка. Это самое крупное депо в ТиНАО – его площадь составляет более четырёх тысяч квадратных метров.

"Спасатели смогут отрабатывать самые разные экстренные ситуации. Вокруг здания построили несколько учебно-тренировочных комплексов", - рассказал начальник отдела подготовки и реализации Адресной инвестиционной программы Департамента развития новых территорий города Москвы Евгений Напалков.

А начальник строительного участка компании-подрядчика Владимир Пехов пояснил, что в депо есть полоса психологической подготовки с комплексом снарядов: пирамидой для самоспасания, огненным рвом, лабиринтом, огненной дверью, наклонной шахтой и коллекторами.

Рядом с макетом жилого дома расположились скалодром и теплодымокамеры, в которых создаётся полная имитация реального пожара: условия высокой температуры и сильной задымленности со светозвуковыми эффектами. Новое депо должно принять пожарные бригады уже в феврале.