Собянин рассказал об уроках для школьников в музеях

На уроках в московских музеях школьники лучше усваивают информацию. В проекте "Учебный день в музее" сегодня участвуют 40 столичных площадок, среди которых Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Музей Владимира Высоцкого, Интерактивный политехнический музей "Дедушкин чердак".

Как рассказал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин, сейчас доступно более 250 уроков в музеях, программа постоянно пополняется. В прошлом году к проекту присоединились три новые площадки – Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Дом полимеров и Госархив.

Проект стартовал в 2017 году, с того времени число участников выросло почти в 20 раз, отметил мэр.