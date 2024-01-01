В России установлен рекорд по числу туристов

Туризм в России набирает популярность. Увеличивается как число внутренних поездок, так и показатели иностранного туризма. 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.

За 11 месяцев россияне и иностранные гости совершили по России почти 80 миллионов турпоездок. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

После обработки данных за декабрь прогнозируется, что итоговое количество турпоездок 2024 года превысит 90 миллионов. Это станет рекордом за последние 23 года.

Много туристов в прошлом году принял Дальний Восток, но по абсолютным показателям пока что в лидерах Москва (11,1 миллиона турпоездок) и Краснодарский край (9,4 миллиона).