Число россиян с деменцией вырастет через 10 лет в три раза

К 2035 году число россиян с деменцией может увеличиться втрое. Такой прогноз даёт глава Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Анна Боголепова.

Профессор предполагает, что через десять лет в России будет до 3,3 миллиона больных деменцией. Сейчас их чуть более миллиона. "Среди лидирующих причин деменции – болезнь Альцгеймера, которая составляет 60–70% всех случаев", – сказала Боголепова в интервью АГН "Москва".

Для профилактики деменции необходимо быть умственно и физически активным, оставаться эмоционально стабильным, сохранять и активно создавать новые социальные связи. Важно также вовремя обращаться к врачам в случае заметного ухудшения познавательных процессов, снижения памяти или внимания.