Российские военные продвигаются вглубь обороны противника на тактически важных участках фронта. Мощную поддержку штурмовым отрядам оказывает оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники. Огнем с воздуха за сутки уничтожены склады с боеприпасами, военная инфраструктура и скопление техники ВСУ в 147 районах.

Сокрушительные удары по позициям украинских боевиков наносят экипажи РСЗО "Ураган". Скопление бронетехники и живой силы врага накрыли с расстояния более 30 километров. Без промаха бьют расчеты самоходных пушек "Гиацинт". Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили неонацистов и их замаскированные опорные пункты на линии боевого соприкосновения. Координаты цели передала воздушная разведка. Работали на дальней дистанции, огонь в режиме реального времени корректировали с помощью беспилотников. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА, подтвердили - все заданные цели успешно уничтожены.

В Курском приграничье неприятелю не дают поднять головы экипажи армейской авиации. Вертолеты Ка-52 ракетным огнем уничтожили опорный пункт и скопление бронетехники ВСУ. Работали в составе смешанной тактической группы по разведанным целям. После выполнения поставленной задачи пилоты на предельно малой высоте выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и благополучно вернулись на аэродром базирования.