Выбили врага из опорника: новые подвиги российских военных

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии ефрейтор Владимир Аверин, действуя в составе подразделения штурмовиков, во время боя с украинскими неонацистами оказал неотложную медицинскую помощь 20 раненым российским военнослужащим и эвакуировал их в безопасное место. А после сражения погрузил пострадавших в автомобиль и организовал их доставку в полевой госпиталь. Жизни наших бойцов были спасены.

Рядовой Владимир Бордюг вместе с сослуживцами во время штурма опорного пункта ВСУ попал в огневую засаду. Пулемётный расчёт боевиков находился на господствующей высоте. Владимир мгновенно сориентировался, запустил ударный БПЛА в сторону противника и прицельным попаданием уничтожил огневую точку. Наши военнослужащие продолжили наступление и выбили врага из опорного пункта.