ПВО сбила за ночь 15 украинских дронов над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима устроить воздушную атаку на российские регионы пресекли силы ПВО. Противовоздушная оборона сбила за ночь 15 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи пять украинских дронов уничтожены над территорией Белгородской области. Как уточнил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения получил многоквартирный дом и линии электропередачи, в результате было обесточено несколько домов.

Над территорией Брянской области дежурные силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ. Еще девять украинских дронов сбито над Краснодарским краем, добавили в Минобороны.