Вооруженные люди напали на президентский дворец в столице Чада — городе Нджамена. Об этом в среду, 8 января, сообщает AFP.

Колонна военной техники двигается к президентскому дворцу. По данным источника Reuters, возле резиденции были слышны выстрелы.

В результате нападения боевиков "Боко Харам" на президентский дворец в Чаде есть раненые и погибшие. По данным телеканала Al Arabiya, президент Чада находился в президентском дворце.

Ситуация в Чаде под контролем, нет поводов для паники, заявил министр инфраструктуры страны после сообщений о стрельбе в столице.