Пенсионерка, укатившаяся в багажный отсек в аэропорту Владикавказа, плохо себя чувствовала и не могла самостоятельно ориентироваться в пространстве. Об этом в четверг, 9 января, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Родственники попросили сотрудников аэропорта проследить за женщиной. В нужное время они отвели её к стойке регистрации, а потом к креслам, однако инцидента избежать не удалось.

Сразу после падения женщину доставили в медпункт аэропорта, у неё были повышенное давление и пульс, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Серьёзных травм пострадавшая не получила. Родственники забрали женщину и отказались от полёта в Москву.