В Калифорнии из-за лесных пожаров ввели режим бедствия

Режим бедствия введён в Калифорнии из-за бушующих лесных пожаров. Возгорание унесло жизни по меньшей мере пяти человек, уничтожено более тысячи строений. Спасателям пока не удаётся локализовать огонь, тушение осложняет порывистый ветер.

Пламя охватило уже более 10 тысяч гектаров. Горят дома знаменитостей, в зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. В округе Лос-Анджелес без света остаётся почти миллион жителей. Над территорией запрещены полёты гражданской авиации. Пентагон направил 10 вертолётов на помощь спасателям. По предварительным подсчётам, ущерб от пожаров уже превысил 50 миллиардов долларов.