ЦАХАЛ атаковал жилой дом в лагере беженцев в секторе Газа

ЦАХАЛ сегодня утром атаковал жилой дом в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа. Из-под завалов спасатели достали тела двух человек. А всего за сутки жертвами авиаударов стали по меньшей мере 50 палестинцев.

В ООН подсчитали - с начала эскалации в зоне конфликта погибли почти 370 сотрудников гуманитарных организаций. Израильские бомбардировки приводят к новым жертвам среди гражданского населения, общее количество приближается к 46 тысячам.

ХАМАС и Израиль никак не могут прийти к соглашению по перемирию. Уходящая администрация Байдена готова передать план по урегулированию новому хозяину Белого дома. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, посредники делают всё возможное, чтобы решить вопрос до вступления в должность Трампа.