Фестиваль "Кроншлед" проходит в Петербурге

Уральский лед на берегах Невы. 20 лучших скульпторов из России, Белоруссии и Казахстана представили свои работы на традиционном зимнем фестивале в Санкт-Петербурге. 200 тонн чистого речного льда превратили в изумительные произведения искусства.

Они настолько прозрачны, будто выполнены из стекла. В этом и есть главный секрет их красоты. Строительный материал для создания скульптур добывали в самом сердце России - из глубоких Уральских озер. В Санкт- Петербург привезли 200 тонн кристально чистого льда.

"Это удивительный экологически чистый лед, он голубоватого цвета, и еще он рано становится, мы получаем необходимые блоки 40 на 50 сантиметров, которые мы не получим в такое время ни от Невы, ни на Ладоге, ни на Онеге", - рассказал Николай Лабутин, руководитель проекта ледовых скульптур "Кроншлед".

Из одинаковых блоков укладчики сначала построили прочные стены на постаментах, затем к делу приступили резчики.

Над композициями трудилась целая команда - 30 человек - лучшие мастера из 16 городов России, а еще из Белоруссии и Казахстана. Их работа - не только на радость зрителю, но и профессиональный вызов самим себе. Скульптор Артём Карамышев, он 20 лет в профессии, мечтал создать копию знаменитого ангела со шпиля Петропавловского собора. И вот получилось. Жаль, в яркой подсветке не видны все детали.

Фестиваль "Кроншлед" проводят в Петербурге уже третий год. Самый первый был в Кронштадте, отсюда и название. Событие так полюбилось петербуржцам и туристам, что для их удобства огромный шатер-холодильник перевезли в самый центр северной столицы - в Петропавловскую крепость. Проникнуться новогодним волшебством сюда приходят тысячи людей.

Чтобы эта удивительная сказка продлилась как можно дольше, очень важно поддерживать баланс температур снаружи и внутри шатра. Идеальные условия и для скульптур, и для зрителей - минус 5 градусов. Но погода в Петербурге очень переменчива: бывают перепады от минус 18 до плюс 8.

Фестиваль продлится до 14 января. Вход по традиции свободный.