ВС России прорвали оборону ВСУ под Колодезями в ДНР

ВС России прорвали оборону украинских войск в районе Ивановки в Донецкой народной республике. По данным военного эксперта Андрея Марочко, сейчас идут бои за господствующую высоту у населенного пункта Колодези в ДНР.

Как сообщил Марочко агентству ТАСС, российские военные заняли бывшие украинские позиции и готовятся к дальнейшему продвижению в направлении Колодезей. На господствующей высоте расположен укрепрайон украинских боевиков. Это дает боевикам ВСУ небольшое тактическое преимущество.

Чтобы устранить эту угрозу, ВС России начали наносить комбинированные удары по украинским позициям. По данным эксперта, применяются, в том числе, боеприпасы, способные пробивать железобетонные конструкции и уничтожать личный состав ВСУ в хорошо защищенных блиндажах.