Магаданских рыбаков унесло в море на оторвавшихся льдинах

Спасательная операция развернулась сегодня утром в бухтах Магадана. Сотрудники МЧС эвакуировали рыбаков, которых вместе с машинами унесло в море на оторвавшихся льдинах.

Мужчин доставили на берег, автомобили остались дрейфовать. Спасатели ежедневно контролируют ситуацию в местах массового выхода на лёд. Они напоминают рыбакам о важности соблюдения правил, чтобы их увлечение не привело к трагедии.

Из-за перепадов температур покрытие на многих водоёмах ещё не окрепло. Так, в магаданской бухте Гертнера произошел разлом, несмотря на толщину льда порядка 40 сантиметров.