Собянин: Еще около 170 км дорог будет построено в ближайшие годы в Москве

В ближайшие два года в столице планируют построить порядка 170 километров дорог, а также более 30 различных искусственных сооружений, в числе которых эстакада путепровод. Также в планах на ближайшие годы - 32 пешеходных перехода. Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В общей сложности за прошедший год дорожный каркас Москвы прирос более чем на 100 км. На карте Москвы появились 25 новых тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, а еще 15 новых пешеходных переходов. В марте после реконструкции открыли движение по развязке на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля, увеличив ее пропускную способность в 1,5 раза. Тогда же запустили путепровод через МЦД-3 рядом с аэропортом Шереметьево, развязку на шоссе в сторону аэропорта, эстакаду-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону центра, а также съезд с Ленинградского шоссе из центра на Международное шоссе в сторону трассы М-11 "Нева", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года в столице открылся завершающий участок дороги-связки между Московским скоростным диаметром и Варшавским шоссе. Улучшится транспортная доступность пяти московских районов.