"Очень коррумпированный" Владимир Зеленский изо всех сил помогает Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу уничтожать Украину. Такое обвинение в адрес украинского лидера выдвинул бывший депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес.

Уоллес на своей странице в соцсети X дал оценку недавним интервью Зеленского. Экс-депутат подчеркнул, что Западу плевать на потери Украины в вооруженном конфликте.

Ранее бывший депутат высказывал мнение, что представители рабочего класса Украины не хотят сражаться. Украинский конфликт он назвал "глупой прокси-войной НАТО". Также Уоллес предложил госсекретарю США Энтони Блинкену, генсеку НАТО Марку Рютте и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен сражаться в рядах ВСУ.