Москвичам рассказали о погоде в первый рабочий день

В Москве в первый рабочий день нового года ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха днем в столице будет около +2 градусов, в области — от -3 до +2. Однако уже к вечеру немного похолодает. В ночь на пятницу температура воздуха опустится до минус 2-4 градусов. Из-за этого на дорогах может образоваться гололедица.

По прогнозам синоптиков, в городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.