"Пусть жизнь победит смерть": новые детали клинической смерти и комы Кеосаяна

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом накануне сообщила его жена Маргарита Симоньян.

Она рассказала, что у Кеосаяна проблемы с сердцем. В своём Telegram-канале она также попросила молиться за него всех тех, кто его любит.

На госпитализацию Тиграна Кеосаяна отреагировала Ксения Собчак. По ее словам, она не знала телеведущего лично, но знает, как сильно его любит Симоньян. Собчак рассказала, что главред RT ездит к мужу каждый день и проводит много времени рядом с ним.

"Он в больнице, где находятся по случайности и мои подопечные из фонда. Пусть жизнь победит смерть", - написала Собчак.

В прошлом году Тигран Кеосаян получил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".